Fiamme dalle cantine. Evacuate due persone in un palazzo di Varese

Intervento nella serata di ieri, 25 dicembre, attorno alle 21:50 per i Vigili del fuoco nel comune di Varese in via Orrigoni per l’incendio di uno scantinato di un palazzo. Sul posto sono intervenuti un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala.

Due persone di cui uno allettato ma non hanno riportato lesioni di nessuno genere. Le fasi di spegnimento, messa in sicurezza e indagini sulle cause del rogo sono andate avanti fino a tarda notte.