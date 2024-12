Il Comune di Brezzo di Bedero aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese

Con delibera n. 22 del 18 novembre 2024, il Consiglio Comunale di Brezzo di Bedero ha approvato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, costituita lo scorso 27 giugno dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) con il supporto del Tavolo per il Clima di Luino.

Il sindaco Daniele Boldrini precisa che: «Il Comune di Brezzo di Bedero aveva deliberato a dicembre 2019 la Dichiarazione di Emergenza Climatica, assumendo una serie di impegni riattualizzati dal Consiglio Comunale a novembre 2022, con la presa d’atto della “Strategia Climatica Locale e Piano d’Azione” predisposta dal Tavolo per il Clima di Luino mediante 13 proposte di azioni di mitigazione per ridurre le emissioni di gas serra e azioni di adattamento per contrastare i cambiamenti climatici. Successivamente, a novembre 2023, il Consiglio Comunale aveva avviato la fase operativa della “Strategia Climatica Locale”, individuando un referente del “Tavolo di coordinamento delle espressioni e delle competenze della comunità locale” allo scopo di dare compimento agli impegni assunti con la dichiarazione di emergenza climatica, e dare attuazione alle 13 azioni previste dal documento del Tavolo per il Clima, con priorità per quelle più facilmente attuabili dalla Comunità di Brezzo di Bedero. Con l’adesione alla CER del Luinese – in attuazione dell’azione più importante, più impegnativa e più ambiziosa tra quelle specificate dal Tavolo per il Clima di Luino – il Comune dà un segnale concreto nella sfida ai cambiamenti climatici, offrendo una grande opportunità ai Cittadini di ottenere interessati vantaggi economici ed allo stesso tempo di essere protagonisti del processo di transizione energetica con rilevanti benefici ambientali. Dal territorio del Luinese nasce una nuova speranza per il nostro futuro».

Le Comunità Energetiche Rinnovabili uniscono cittadini, enti locali, PMI, enti religiosi e del terzo settore per produrre, consumare e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri ed al territorio. Rappresentano quindi una risposta concreta della comunità locale alla sfida dei cambiamenti climatici promuovendo l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; questo consente di produrre energia pulita riducendo le emissioni di gas climalteranti e migliorando la qualità dell’aria. L’energia prodotta ed immessa in rete viene poi condivisa tra i membri della CER incrementando l’indipendenza energetica del territorio e riducendo le perdite nella distribuzione dell’energia elettrica. Dal punto di vista economico la CER, per tutta l’energia condivisa, riceve degli incentivi dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che sono in parte ridistribuiti ai membri della CER ed in parte utilizzati per progetti in campo sociale.

Inoltre chi fa parte di una CER può richiedere un contributo a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per finanziare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e il potenziamento di impianti già esistenti, ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti (e Brezzo di Bedero è uno di questi). Per chi è interessato al contributo del 40% a fondo perduto, la CER del Luinese mette a disposizione un servizio per inoltrare la domanda di contributo al G.S.E.; per accedere a questo servizio occorre inviare una mail all’indirizzo segretavclima.luino.va@gmail.com indicando il vostro nome, cognome e indirizzo. Sarete successivamente contattati per approfondimenti sulla domanda.

Nei prossimi mesi verrà organizzata una serata a Brezzo di Bedero per illustrare ai cittadini il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile ed i vantaggi che derivano dalla condivisione dell’energia a livello locale.

Chi desidera iscriversi alla CER del Luinese trova le istruzioni per l’iscrizione nella home page del sito www.terredilago.it. Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com