Incendio nell’ex sede dell’Asl di Varese in via Dandolo

Questa sera, poco dopo le 21, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Varese in via Dandolo per l’incendio di alcuni arredi in un locale dell’edificio che una volta ospitava la struttura dell’Asl.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che potessero propagarsi agli altri locali. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo da parte degli stessi Vigili del fuoco. Non ci sono persone feritie ne’ intossicate