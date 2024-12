La notte della nascita di Gesù nelle incisioni e nelle miniature della biblioteca capitolare di Busto

Sabato 21 dicembre la Sala della biblioteca Capitolare via Don Minzoni 2 a Busto Arsizio sarà aperta al pubblico per una mostra speciale dedicata alla Notte Santa. Dalle 9.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 18 la venuta di Gesù sarà racontata attraverso le incisioni e le miniature conservate all’interno della biblioteca stessa. Un viaggio nel tempo e nell’arte per ritornare al vero significato del Natale.