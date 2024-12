La Via delle Api: un’opportunità per le aziende che credono nella sostenibilità

La sostenibilità è ormai una priorità per molte aziende, che sempre più spesso cercano di impegnarsi in progetti che promuovano la responsabilità sociale e l’educazione ambientale. La Via delle Api vuole essere una di queste iniziative, offrendo alle imprese l’opportunità di contribuire a un progetto che celebra la natura, il lavoro degli apicoltori e la salvaguardia della biodiversità.

Un progetto che fa la differenza

La Via delle Api è un percorso educativo si snoderà tra i boschi fino a giungere al giardino di Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews. Lungo il sentiero, grazie a dei pannelli informativi, i visitatori potranno scoprire i segreti del miele, il ciclo vitale delle api e la loro importanza fondamentale per il nostro ecosistema. Ogni tappa sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di proteggere questi insetti straordinari.

Come partecipare

Partecipare a La Via delle Api è semplicissimo: basta CLICCARE QUI e scegliere il livello di coinvolgimento che meglio rispecchia la visione e i valori della propria azienda. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, rappresenta un passo verso la realizzazione di un progetto che coinvolgerà la comunità e contribuirà alla tutela delle api e dell’ambiente.