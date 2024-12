LU-Ve Group di Uboldo premia i giovani talenti: quest’anno assegnate borse di studio per 180mila euro

LU-VE Group conferma il proprio impegno per le giovani generazioni con la 23° edizione della Borsa di studio “Ermanno e Chiara Liberali”. L’iniziativa, nata nel 2001, ha premiato quest’anno 98 studenti, figli di collaboratori del Gruppo, con un contributo complessivo di oltre 180.000 euro, superiore rispetto ai 145.000 euro del 2023. Quest’anno, il riconoscimento è andato a 20 studenti universitari, 74 delle scuole superiori e 4 studenti-lavoratori (3 universitari e uno delle superiori).

Agli studenti universitari vincitori viene anche offerta la possibilità di uno stage formativo nelle diverse aziende del Gruppo, valorizzando il connubio tra formazione e mondo del lavoro.

Le borse di studio, destinate agli studenti più meritevoli di università e scuole superiori, sono state assegnate a figli di collaboratori di LU-VE Group e TGD – Thermo Glass Doors S.p.A. a Uboldo (VA), Limana (BL) e Alonte (VI). Dalla sua nascita, il programma ha erogato complessivamente 569 borse di studio per un valore di circa 1,1 milioni di euro.

Inizialmente nata per i soli collaboratori dello stabilimento di Uboldo, la Borsa negli anni è stata estesa alle altre sedi italiane e si prevede un’ulteriore estensione alle sedi del Gruppo in Repubblica Ceca, Svezia e Finlandia entro il 2025, proseguendo il percorso di inclusione internazionale già avviato in Polonia. Dal 2023 è stata introdotta anche la categoria “Studenti lavoratori” che evidenzia l’attenzione del Gruppo verso chi coniuga studio e professione.

Le borse di studio sono assegnate da commissioni composte da figure di prestigio accademico, il professor Ennio Macchi, professore emerito del Politecnico di Milano, e il professor Stefano Paleari, ex rettore dell’Università di Bergamo e membro del CdA, affiancati da rappresentanti della famiglia Liberali e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie degli stabilimenti.

LU-VE Group conferma così la propria vocazione alla promozione del talento e della formazione, nella convinzione che investire sui giovani sia il miglior modo per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

Matteo Liberali, presidente e Ceo di LU-VE Group, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di poter supportare i giovani nel loro percorso formativo. Questa borsa di studio rappresenta un messaggio di fiducia e un ponte verso nuove opportunità per il futuro di ragazzi e ragazze meritevoli. Investire nella crescita delle nuove generazioni è parte integrante della nostra missione aziendale ed è l’espressione dei valori che mio padre ha sempre promosso: umiltà, passione, intelligenza creativa e principi etici».

L’iniziativa è intitolata ai genitori del presidente e fondatore di LU-VE, Iginio Liberali, che completò il suo ciclo di studi proprio grazie alle borse di studio e le considerava uno strumento meritocratico e concreto per promuovere le pari opportunità di crescita. In una delle sue riflessioni più significative, raccontava: «Conosco bene il valore delle borse di studio, che hanno cambiato la mia vita. Ho potuto completare il mio percorso di studi, dalle scuole medie fino all’università, grazie al supporto delle borse della Necchi di Pavia, dove mio padre lavorava come operaio. Per questo motivo, ho deciso di istituire questa borsa di studio in memoria dei miei genitori. Il futuro cammina sulle gambe dei giovani: il nostro compito è supportarli nel loro percorso».