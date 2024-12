Lucio Corsi in gara a Sanremo 2025, poi il tour nei Club

Lucio Corsi annuncia oggi il Club Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 16:00. Info a questo link. E domani 24 dicembre pubblicherà la live session del brano inedito “Nel cuore della notte”, che sarà disponibile solo sul suo canale YouTube dalle ore 23:00.

L’artista parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025), in gara per la prima volta, con il brano “Volevo essere un duro”.

“Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” dichiara Lucio “Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro.”

Il Club Tour 2025 sarà l’occasione per riabbracciare Lucio Corsi nella dimensione live, a lui cara. La tournée, in partenza il 13 aprile 2025 dall’Estragon di Bologna, proseguirà il 15 aprile 2025 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 16 aprile 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 18 aprile 2025 al Largo Venue di Roma, il 23 aprile 2025 alla Casa Della Musica di Napoli, il 28 aprile 2025 all’Hall di Padova e si concluderà il 29 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. “Nel cuore della notte” è un inedito piano e voce che arriva a riscaldare la Vigilia di Natale. La live session del brano sarà disponibile da domani, 24 dicembre, a partire dalle ore 23:00 sul canale YouTube di Lucio, che ne anticipa intanto il testo di seguito:

La sera / Ognuno nei pensieri propri in giro c’è la morte / C’è chi spera in una sorpresa / Nel cuore della notte / La cerco nei locali più vuoti / Mi spingo addirittura nel caos / per caso poi la guardo negli occhi / Ma taglio corto con un “ciao” / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte / È vero / I passi miei sono veloci / E a chi va lento dico “ti muovi” / Anche se nessuno ci aspetta / Nel cuore della notte / La cerco nei locali lontani / Oltre i binari di un treno in ritardo / Che passa con le sue luci tristi / E se ne va fischiando / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte / È vero / È tardi e siamo sempre fuori / L’inverno è già alle porte / Ma non dichiariamo ancora la resa / Nel buio della notte / La cerco nelle zone industriali / Quelle al limite coi campi di fieno / Dove mi fermo sempre a fare benzina / Con lo stereo acceso / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte / Andrea / Chi sa se si è tirata fuori / Da tutte le sue ombre / E suo padre quanto sangue perdeva / Nel cuore della notte / Ora la cerca lungo tutte le strade / Ma le ferite a volte lasciano i segni / Le prometteva due ali alla schiena e poi / Le mise due coltelli / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte / C’è un gatto / Con poche vite ancora intere / E i graffi delle lotte / Lui è l’unico che vede davvero / Nel buio della notte / Hanno appeso le sue foto sui pali / E chi lo trova vince i soldi / Lui sa fuggire dai sensi di colpa / E tornare dopo giorni e giorni / E giorni e giorni e giorni ancora / E giorni / Se un auto non lo prende in pieno / Nel cuore della notte è vero è vero / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte / E trema / La luce gialla dei lampioni / Come le voci rotte / Come la mano di chi perde la presa / Nel cuore della notte / Così sulle panchine appartate / Ci cacciamo via dal resto del mondo / Perché un amico a volte è come una chiesa / È un’ambulanza che ti corre incontro / Nel cuore della notte più nera / Nel cuore della notte / Stasera saremo dei supereroi / O topi delle fogne / Quale sarà la nostra bandiera / Nel vento della notte / La cerco nelle sere dannate / Quando la voce degli altri mi affoga / E mi chiedo dove sia il confine / Tra la pace e la noia / È nel cuore della notte / E nel cuore della notte / C’è un camion / Che sembra un albero di Natale / Con calendari e luci rosse / Riparte come un giovane soldato / Nel buio della notte / La strada di domani è distesa / E illuminandola vedrebbe i suoi cari / Ma non esistono dei fari abbaglianti / Che arrivino così lontani / Nel buio della notte / Nel cuore della notte / Andrea / Chi è che ti ha tirata fuori / Da tutte le tue ombre / E tuo padre un ago che ti pungeva / Nel cuore della notte / Ora ti cerca lungo tutte le strade / Ma non sa che sua figlia è cambiata / Che l’auto non ha preso il gatto / E il camion è tornato a casa / Nel cuore della notte / Nel cuore della notte

Cantautore toscano, Lucio Corsi riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Il 12 novembre ha pubblicato il suo nuovo singolo “Tu sei il mattino” (Sugar Music), accompagnato anche dal videoclip, diretto da Tommaso Ottomano e con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone. Nel 2024 è stato anche fra i protagonisti di “Vita da Carlo – Terza Stagione” la serie televisiva di e con Carlo Verdone, disponibile in esclusiva su Paramount+ e presentata in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma – in cui il singolo “Tu sei il mattino” ha un ruolo molto particolare.

LUCIO CORSI CLUB TOUR 2025

13 aprile 2025 – Bologna – Estragon

15 aprile 2025 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

16 aprile 2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

18 aprile 2025 – Roma – Largo Venue

23 aprile 2025 – Napoli – Casa Della Musica

28 aprile 2025 – Padova – Hall

29 aprile 2025 – Milano – Alcatraz