Natale in festa al centro diurno anziani “Don Ghiringhelli”: un’atmosfera magica per tutti

Mercoledi 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 19, il Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” apre le porte a grandi e piccini

Gli ospiti della struttura hanno realizzato installazioni a tema natalizio per decorare il giardino antistante la struttura e per dare la possibilità di scattare qualche foto immergendosi nell’atmosfera dedicata al Natale. Non mancheranno sorprese dedicate a tutti i partecipanti: l’ingresso è libero.