Nel 2024 raccolta record per la Fondazione Telethon: donati oltre 69 milioni di euro

È stata una raccolta fondi da record quella del 2024 per Fondazione Telethon che, grazie al supporto degli italiani, chiude con oltre 69 milioni di euro raccolti durante il corso dell’anno.

Oltre 170.000 donatori hanno attivato una donazione continuativa aderendo al programma “Io adotto il futuro”, altre hanno donato attraverso il bollettino postale, il sito internet e lo shop solidale. Tante le aziende partner che hanno scelto di sostenere la ricerca e Fondazione Telethon. E poi le due campagne di piazza in primavera e a Natale, con i Cuori di biscotto e i Cuori di cioccolato, il 5×1000 a Fondazione Telethon, i lasciti testamentari. Infine, le donazioni pervenute tramite il numero solidale 45510 promosso grazie alla collaborazione con la Rai durante la Maratona televisiva appena conclusa*.

«Anche quest’anno la generosità degli italiani si è rivelata straordinaria. Grazie a loro, all’imprescindibile sostegno della Rai e allo straordinario supporto dei nostri 4.000 volontari, abbiamo raggiunto una cifra importante, che dimostra come la ricerca sulle malattie genetiche rare sia entrata nel cuore di tutti noi. Ma non possiamo fermarci. Migliaia di famiglie in tutto il mondo sperano nella ricerca e nella terapia genica per trovare una cura a malattie terribili. È una sfida difficilissima che affrontiamo però con passione ed entusiasmo, perché ci danno un’immensa forza il sorriso ritrovato di un bambino e l’aiuto dei tanti che ci credono. Come noi. Grazie!!!» ha commentato Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon.

Dalla sua nascita, Fondazione Telethon ha investito in ricerca 698 milioni di euro e ha finanziato oltre 3.000 progetti con 1.771 ricercatori coinvolti e 637 malattie studiate.

«È una fortuna poter essere testimone dell’immenso lavoro dei ricercatori di Fondazione Telethon, reso possibile grazie all’impegno di tutti i sostenitori. È un onore anche testimoniare il coraggio delle persone con malattie genetiche rare e delle famiglie, che affrontano ogni giorno le difficoltà della malattia con grande speranza e fiducia nella scienza. Non posso che esprimere il mio più grande ringraziamento ai volontari e ai donatori, il loro supporto ci permette di continuare a lavorare per la nostra missione e di affrontare con forza anche le sfide che il nuovo anno ci riserverà» ha dichiarato Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon.

Dal 1° al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Come continuare a sostenere Fondazione Telethon

È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno con una donazione su www.fondazionetelethon.it o scegliendo un prodotto solidale sullo shop online di Fondazione Telethon.

La cifra definitiva relativa alla raccolta del 2024 verrà pubblicata con il Bilancio Sociale a giugno del 2025.