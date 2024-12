Principio di incendio in una ditta di Samarate, in azione i Vigili del fuoco di Busto e Gallarate

Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di domenica a Samarate, per un principio di incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda.

L’allarme è scattato alle 7,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busto-Gallarate che hanno rapidamente circoscritto le fiamme scongiurandone il propagarsi alle zone limitrofe.

Non ci sono feriti né intossicati. Ancora in corso le fasi di accertamento sulle cause.