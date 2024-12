“Rimmel” compie 50 anni, Francesco De Gregori celebra l’anniversario dell’album all’Arena di Verona

Francesco De Gregori celebra i 50 anni dalla pubblicazione del suo iconico album “Rimmel” con un concerto evento all’Arena di Verona il 24 settembre 2025. L’artista aveva già omaggiato il quarantennale di “Rimmel” nel 2015 all’Arena con un concerto memorabile.

Dieci anni dopo, torna nello stesso luogo per una serata speciale che rappresenta un tributo a uno degli album più importanti della musica d’autore italiana, che dal 1975 ha conquistato generazioni di ascoltatori grazie a brani indimenticabili come “Pablo”, “Rimmel”, “Buonanotte Fiorellino” e “Pezzi di vetro”.

(foto sopra di Raffaele Della Pace)

Il concerto all’Arena di Verona si preannuncia imperdibile, sia per riscoprire un capolavoro che ha segnato intere generazioni, sia per apprezzare dal vivo in una nuova veste le tante piccole storie impresse nelle canzoni dell’album, appartenenti alla memoria collettiva.

Le prevendite saranno disponibili da domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 16.00 su Ticketone.

I festeggiamenti per l’anniversario dell’uscita di “Rimmel” continueranno con il tour dedicato all’album “RIMMEL 2025 – TEATRI PALASPORT CLUB”. Dopo la speciale data unica all’Arena di Verona, il tour inizierà nell’autunno del 2025 con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre dello stesso anno. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.

Il pubblico avrà così l’opportunità di vivere le emozioni di “Rimmel” e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.