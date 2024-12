Sette arresti in Ticino per droga: nelle perquisizioni trovata coca e contanti

Coca e soldi, tanti: per questo sono scattati nei giorni scorsi arresti coordinati dalla magistratura ticinese. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nei giorni scorsi – nell’ambito di un’inchiesta antidroga svolta in collaborazione con la Polizia Città di Locarno, la Polizia Comunale di Ascona e la Polizia Intercomunale del Piano – sono state arrestate sette persone, tra i 26 e i 43 anni, sospettate di essere coinvolte in un’importante attività di spaccio di cocaina.

Si tratta di quattro cittadini svizzeri domiciliati nel Locarnese, di due cittadini italiani residenti nel Locarnese e di un cittadino italiano residente in Italia. I fermi sono scattati nel Locarnese e nel Bellinzonese.

Le varie perquisizioni hanno permesso di rinvenire stupefacente e denaro contante. Le misure restrittive della libertà sono state tutte nel frattempo confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro. L’inchiesta è coordinata da lla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli. Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.