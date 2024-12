Sul lungolago di Angera le panchine “smart” per ricaricare il cellulare

Fino al 15 gennaio sul lungolago di Angera saranno presenti delle panchine intelligenti “Stop&Charge SMART BENCH”.

Si tratta di un servizio in comodato gratuito concesso per il periodo delle feste. Le panchine sono alimentate ad energia solare e offrono la possibilità di sedersi comodamente e ricaricare in breve tempo il proprio smartphone. Le panchine sono presenti lungo l’allea, all’ingresso del pratone di piazza Garibaldi.