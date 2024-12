Taglio del nastro per le scuole Orlandi di Cassano Magnago: aule colorate e funzionali

Dopo anni di attesa, la comunità di Cassano Magnago può finalmente celebrare il completamento della ristrutturazione dell’ala ovest delle scuole Ismaele Orlandi. Grazie anche a un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro – finanziato all’80% con fondi statali e per il restante 20% con risorse comunali – la struttura accoglie circa cento studenti e insegnanti in spazi ora funzionali e coloratissimi, con tre differenti colori per piano.

Al taglio del nastro di giovedì 5 dicembre 2024 presenti anche dirigente Raffaella Ferrari e Paolo Orlandi, nipote dell’imprenditore cui è dedicata la scuola, che consegnerà le borse di studio, dal nome Premio Orlandi, in occasione della fine dei lavori, per cui è previsto un secondo taglio del nastro, quello di chiusura.

«Le persone cambiano ma le idee rimangono, ma se le persone non sono valide le idee rimangono ferme. Chapeau per aver portato a termine un progetto così impegnativo» ha commentato Orlandi.

«La scuola è la vera democrazia”- ha aggiunto il sindaco Pietro Ottaviani riprendendo i concetti espressi da Piero Calamandrei -. Per un amministratore pubblico eventi come quelli di oggi sono paragonabili alla nascita di un bimbo: non solo per l’emozione ma anche perché è un inizio, non una fine di un percorso»

Accanto a Ottaviani chi di lui l’ha preceduto in qualità di primo cittadino, l’ex sindaco Nicola Poliseno, che ha invece ricordato come il progetto sia nato dalla Buona Scuola del governo Renzi: «A lungo si è dibattuto se demolire e ricostruire oppure ristrutturare profondamente una struttura che è ancora moderna nelle sue caratteristiche fondamentali. Ci abbiamo creduto ed è stata la scelta giusta».