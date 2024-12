Tangenziale di Varese A60, chiuso per manutenzione il viadotto Vedano per due mesi

Per operazioni di manutenzione sulla Tangenziale di Varese A60, Autostrada Pedemontana Lombarda spa ha stabilito la chiusura del viadotto Vedano, carreggiata Ovest (provenienza Malnate, in direzione dell’A8) per un periodo di circa due mesi.

La tangenziale sarà sempre operativa. È prevista una deviazione in uscita in corrispondenza dello svincolo di Vedano Nord e rientro in tangenziale a Vedano Sud.