Terminati i lavori di Alfa, riaperta la strada che collega Morosolo a Calcinate del Pesce

Dopo quattro mesi di lavori la strada che collega Morosolo a Calcinate del Pesce è stata riaperta sabato 30 novembre.

I lavori, coordinati da Alfa, la società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, sono partiti a inizio luglio e sarebbero dovuti terminare il 20 settembre, ma il termine è slittato di due mesi a causa di un problema nella produzione e nella consegna del disoleatore, necessario per separare oli, idrocarburi, grassi e altri residui dalle acque di prima pioggia.

«Finalmente la strada è stata riaperta – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Ringrazio i miei concittadini per la pazienza e la comprensione. È stato un lungo periodo che ha imposto sacrifici, ma l’opera era necessaria per l’ambiente, per migliorare i sottoservizi e le infrastrutture e per modernizzare il nostro paese. A primavera, una volta consolidato l’asfalto e con un clima migliore verrà effettuata l’asfaltatura definitiva».

L’opera consiste in due nuovi tratti di fognatura paralleli, lunghi all’incirca 300 metri ciascuno, destinati a raccogliere l’uno le acque meteoriche, l’altro i reflui fognari. Questi ultimi sono convogliati alla depurazione presso l’impianto di Gavirate, mentre le acque piovane (dopo essere passate dal disoleatore) vanno in un corso d’acqua e da questo al lago. In precedenza, entrambi venivano convogliati in un’unica tubazione. I lavori hanno permesso inoltre di spostare la rete fognaria attualmente esistente al di fuori delle proprietà private, rendendo così più facili e meno disagevoli per i cittadini le attività di manutenzione. L’ investimento per la realizzazione delle opere ammonta a circa 400 mila euro.

«Dopo un rallentamento iniziale dovuto all’installazione del disoleatore, il cantiere di via Maroni ha “ingranato la quinta”. Ringraziamo l’amministrazione comunale e i cittadini per la collaborazione. Sappiamo di aver arrecato disagi, ma questi lavori erano assolutamente necessari per garantire la tutela del nostro lago», commenta l’ingegnere Giovanna Ruggiero di Alfa.

I lavori di Casciago si inseriscono in un più ampio piano di interventi volti alla salvaguardia del Lago di Varese e resi possibili grazie all’atto integrativo allo schema di accordo quadro allo sviluppo territoriale AQST. Nel solo 2024, Alfa ha investito 5 milioni di euro e ha già in programma investimenti per circa 8 milioni di euro per il prossimo anno.