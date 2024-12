Tigros inaugura un nuovo supermercato a Castano Primo

Mercoledì 11 dicembre apre a Castano Primo in viale della Resistenza, 3 un nuovo supermercato Tigros, il settantaseiesimo della catena varesina. Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’Azienda e di maggiore presenza nel Milanese con la propria offerta di qualità, conveniente ed al passo con le necessità dei consumatori.

Nel nuovo Tigros i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

Nei reparti freschi, in particolare, spiccano:

Oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno;

La stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: le Clementine di Calabria I.G.P., i Limoni di Siracusa I.G.P, l’Avocado Hass, l’Ananas, il Pomodoro di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly e Datterino.

La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di filiera di Scottona;

I prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticcieri secondo ricette tradizionali. In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna. I clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni.

Il pesce fresco di mare e di acqua dolce, pronto da portare a casa proveniente dai migliori mercati ittici e preparato dai pescivendoli TIGROS.

Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni.

I ”Prodotti del Mese”: ogni mese TIGROS propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di dicembre sono: La Torta del Mese: alle nocciole; La Zuppa del Mese: di scarola e fagioli; Il Croissant del Mese: treccia con noci pecan; La Pasta del Mese: tortelli patate e tartufo.

Si ricorda inoltre “La Convenienza Sempre garantita Tigros”: non si tratta di una promozione, ma di oltre 3.000 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno.

A Castano Primo i clienti troveranno le offerte del volantino “Le cose semplici fanno grande il Natale” con numerose promozioni e sconti fino al 50%, dall’11 al 27 dicembre. Il volantino è consultabile a questo link.

In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay.

Su tigros.it e su App Tigros è poi possibile attivare lo scontrino digitale per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.

Nel nuovo Tigros di Castano Primo dal 13 dicembre sarà anche attivo Tigros Drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App Tigros e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato.