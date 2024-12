Tra i progetti PNRR di Varese ne spunta uno nuovo: lo studentato alle Bustecche

Oltre il 65% dei progetti finanziati dal PNRR sono terminati o in fase di esecuzione. E’ quello che ha annunciato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, presentando in Consiglio comunale l’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti realizzati con le risorse europee ottenute.

Tra gli interventi già conclusi ci sono la riqualificazione di Villa Augusta, la nuova mensa della scuola Don Bosco, il nuovo Nido Le Costellazioni, la digitalizzazione, insieme all’acquisto e la messa in strada dei nove bus elettrici.

Tutti gli altri sono in fase di esecuzione e di realizzazione: in alcuni casi molto avanzata. come nel caso del nuovo Polo scolastico di San Fermo unito al polo per l’infanzia 0-6.

Proseguono però anche i lavori per la riqualificazione della Villa Baragiola a Masnago, la realizzazione dello Studentato di Biumo, il restauro della piscina di Villa Mylius e la nuova ciclabile da Sant’Ambrogio al centro. In tutto, sono quasi 30 gli interventi che hanno fatto ottenere al Comune di Varese risorse dal PNRR.

I SOLDI DELL’EX MACELLO “RECUPERATI” PER UNO STUDENTATO ALLE BUSTECCHE

Nel presentare lo status quo delle risorse utilizzate di Next Generation Eu, Galimberti ha anche dato l’annuncio di un nuovo progetto: si tratta della realizzazione di un nuovo Studentato, oltre a quelli già presenti e quello che si sta realizzando a Biumo.

La nuova serie di alloggi per universitari troverà casa nel quartiere delle Bustecche, in piazza De Salvo, nel complesso della Nuova Urbanistica. Qui il Comune, grazie alla rimodulazione dei fondi del PNRR, avvierà l’acquisizione e la ristrutturazione di 33 alloggi esistenti ma inutilizzati: 20 saranno destinati a studenti e 13 diventeranno alloggi sociali.

I fondi del PNRR per questo intervento arrivano dalla rimodulazione chiesta dal Comune dell’intervento per l’Ex Macello civico, progetto ambizioso ma che poggiava su un ampio investimento privato che è venuto a mancare. Per non perdere tutti i fondi già assegnati, hanno proposto un progetto alternativo che è stato accettato e permetterà innanzitutto quelle riqualificazioni. Per l’ex macello, comunque, parte dei fondi saranno utilizzati innanzitutto per procedere alla bonifica.

I fondi europei per il progetto dell’ex macello, in totale 6 milioni di euro, verranno utilizzati anche per connettere la zona di viale Belforte alla zona universitaria, attraverso la riqualificazione di via Pogdora dove verrà realizzato uno nuovo spazio pubblico, anche grazie ad una nuova pista ciclopedonale e la riqualificazione di un tratto di viale Belforte.

“UN GRANDE LAVORO CHE HA PRESO UNA GIUSTA DIREZIONE”: LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

«Tutti gli interventi legati ai fondi del PNRR procedono nella giusta direzione – ha spiegato il sindaco in Consiglio comunale – sono molto soddisfatto di vedere che dei tanti progetti un buon numero è già stato concluso e comunque quasi tutti sono in esecuzione. Tra pochi giorni quindi, grazie alle risorse europee, gli alunni della Don Bosco avranno una mensa tutta nuova, decine di bambini potranno andare in un asilo tutto nuovo come Le Costellazioni e migliaia di passeggeri viaggiano già su comodi bus elettrici. Tutto questo è possibile grazie alle risorse che abbiamo ottenuto e al gran lavoro di tutti per portare avanti la grande mole di progetti in corso. Ma questa sera ne abbiamo aggiunto un altro che riguarderà il quartiere delle Bustecche con nuovi alloggi sociali e per gli studenti e nuove connessioni tra i rioni e l’Università dell’Insubria».