A Besnate “Inferno sul lago”, spettacolo per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria Oplà sarà in scena con:

“Inferno sul lago-la strage dimenticata”

Un podcast teatrale dal vivo per raccontare una storia del 1943. Sulle sponde del Lago Maggiore, in un’Italia che sta venendo occupata dai nazisti, si mette in scena la prima strage di Ebrei avvenuta in Italia. Più di 57 ebrei perdono la loro vita tra settembre e ottobre del ‘43. Muoiono di nascosto, uccisi di notte, depredati dei propri beni e delle proprie case e, a volte, gettati nel lago o addirittura in una fornace.

Lo spettacolo ripercorre le tappe di questa vicenda non per suscitare indignazione ma per mettersi nei panni dei protagonisti, vittime, oppressori e complici. Panni scomodi con domande scomode per l’oggi: cosa avremmo fatto noi al posto degli abitanti? Delle vittime? Dei carnefici? Cosa significa essere indifferenti?

La storia può avere un ruolo cruciale nel raccontare le vicende, delineando fatti ed eventi.

Il teatro ci porta a chiederci il senso della memoria e della nostra cittadinanza oggi di fronte alle prevaricazioni di ogni tempo.

Oplà sarà in scena:

Lunedì 27 gennaio ore 21.00, presso il Cinema-Teatro Incontro di Besnate. L’evento è promosso dal Comune di Besnate

Ingresso libero e gratuito

Produzione: Oplà

Regia e drammaturgia: Carlo Tognola Attori: Arianna Rolandi, Carlo Tognola Sound Editing: Elia Fabbro

Video Maker: Arianna Rolandi

Associazione culturale Oplà Contatto telefonico: 3483249411