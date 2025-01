A Luino al via la seconda edizione del corso in Automazione e Robotica di ITS INCOM Academy

Ha preso ufficialmente il via a Palazzo Verbania a Luino il corso post-diploma IFTS di Fondazione ITS INCOM Academy realizzato in collaborazione con diverse aziende locali; infatti, il percorso nasce per rispondere alle esigenze di competenze specialistiche espresse dalle imprese del Nord della provincia, con un focus sull’Industria 4.0 e un approccio innovativo: l’apprendistato formativo.

Il corso punta a formare tecnici specializzati attraverso un approfondimento delle tecnologie applicate dai principali leader globali dell’automazione, come Omron, Siemens, Mitsubishi e Fanuc; destinato ai giovani diplomati appassionati di automazione, robotica e tecnologia, offre loro l’opportunità di lavorare da subito in azienda grazie a un contratto di apprendistato attivo per l’intera durata del percorso.

Gli studenti, dipendenti a tutti gli effetti delle imprese partner, uniscono formazione teorica e pratica, potenziando le proprie competenze direttamente sul campo. Questo modello di formazione risponde a un bisogno concreto delle aziende del Luinese, specializzate in macchine automatiche e robotica, che affrontano crescenti difficoltà nel reperire figure professionali qualificate.

Il corso si distingue per la sua struttura, che combina 400 ore di lezioni teoriche in aula con esperti del settore e 600 ore di formazione on the job in azienda, garantendo un’esperienza completa e altamente qualificante. La collaborazione con le imprese del territorio – tra cui Rettificatrici Ghiringhelli spa, SPM spa, Monteferro spa, Delsa srl – consente di formare figure in linea con le esigenze del mercato.

L’iniziativa rappresenta non solo un’opportunità di crescita per i giovani, ma anche una leva strategica per il rilancio economico e sociale del territorio. Attraverso un investimento nella formazione e nella valorizzazione del capitale umano, il progetto mira a rafforzare la competitività delle imprese locali e a creare un modello replicabile in altri settori.

Le attività si svolgono con il sostegno del Comune di Luino e del Sindaco Bianchi e la collaborazione di ISIS Città di Luino Carlo Volontè, consolidando il ruolo del territorio come protagonista di questa innovativa rete di collaborazione tra formazione e impresa con l’obiettivo di avviare per la prossima annualità un percorso biennale ITS.