Pubblica un evento o un annuncio di lavoro. Acquista online il servizio

VareseNews, sempre attenta alle esigenze della sua comunità, ha introdotto una nuova modalità per acquistare in autonomia “eventi” e “annunci di lavoro”. Questo servizio offre un nuova modalità per imprese, attività commerciali e associazioni, permettendo loro di gestire autonomamente la propria visibilità online. A cui seguirà comunque un supporto da parte della redazione commerciale di VareseNews.

Eventi e iniziative: un’esposizione strategica

Gli “eventi” acquistati su VareseNews godranno di una settimana in evidenza nell’agenda eventi del giornale, uno spazio molto consultato dai lettori in cerca di attività a cui partecipare e iniziative di vario genere sul territorio. Questo servizio è ideale per promuovere manifestazioni culturali, commerciali e associative e, in vista del Natale, anche il menù proposto da locali e ristoranti, garantendo un’ampia partecipazione e interesse da parte del pubblico.

Annunci di lavoro: massima visibilità e coinvolgimento

Gli annunci di lavoro pubblicati su VareseNews beneficeranno di una posizione in homepage, cosa che permetterà di avere una visibilità immediata e significativa. Questo doppio canale di esposizione è studiato per massimizzare le opportunità di incontro tra datori di lavoro e candidati, facilitando il processo di selezione del personale.

Autonomia e controllo della pubblicazione

Uno degli aspetti più innovativi di questa nuova modalità è la possibilità, per imprese e associazioni, di acquistare autonomamente il proprio spazio pubblicitario. Attraverso una piattaforma user-friendly, gli utenti possono inserire testi e immagini relative ai loro annunci o eventi. Successivamente, il contenuto sarà controllato ed editato dalla redazione commerciale di Varesenews, garantendo così la qualità e la coerenza delle pubblicazioni.