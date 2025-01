Allo Spazio Yak la serata “Interdipendenza: creare partecipazione nella società della stanchezza”

“Interdipendenza: creare partecipazione nella società della stanchezza”. Questo il titolo della serata promossa da CGIL e Associazione 100venti che vedrà protagonista TLON (Andrea Colamedici e Maura Gancitano). Filosofi e scrittori, i due ospiti interverranno giovedì 16 gennaio alle 20.30 a Spazio Yak (Piazza De Salvo 6).

TLON è un progetto culturale che si manifesta attraverso una casa editrice, l’organizzazione di festival ed eventi e una forte attività di divulgazione. La serata varesina di giovedì 16 gennaio sarà l’occasione per riflettere sul tema della partecipazione e per presentare il percorso formativo messo in campo per il 2025 dalla Camera del Lavoro Territoriale di Varese e dall’Associazione 100venti.

L’iniziativa si chiamerà “100VENTI, Scuola di Formazione. Non è mai troppo tardi per occuparsi di cultura e politica” e sulla scia di esperienze legate ad altre Camere del Lavoro sono previsti otto incontri di formazione condivisa e aperta al territorio per approfondire e confrontarsi su vari temi, dall’ambiente alla democrazia, dai diritti sociali al lavoro. Tra i vari ospiti Mario Agostinelli, Giorgia Serughetti, Susanna Camusso, Marco Omizzolo, Francesca Re David.

Intanto il primo appuntamento è con TLON, giovedì 16 gennaio alle ore 20.30 presso Spazio Yak, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.