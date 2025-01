Cambio di identità per la Giocomerenda a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio

Si intitola Cambio di identità la gustosa Giocomerenda in programma domenica 19 gennaio alle 15.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (ingresso da piazza Vittorio Emanuele II).

La speciale attività è promossa dalla Didattica museale della città di Busto Arsizio nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”dedicata alle famiglie.

Trasformare, trasgredire, cambiare punto di vista… basta poco, o forse… tanta fantasia! Parte da queste suggestioni la speciale visita guidata che porta a conoscere degli “objects- trouvé” del Museo. Poi, come gli artisti di Fluxus, giocheranno anche loro a dare un’altra identità a un oggetto di uso quotidiano.

Ogni partecipante dovrà portare da casa un oggetto (di piccole o medie dimensioni) che non usa più, magari destinato ad essere buttato, perché possa invece trovare un’altra vita nel laboratorio!

Ad esempio: un vecchio imbuto, un colino, un vecchio cucchiaio di legno, un appendiabiti rotto, una vecchia spazzola o una vecchia spugna o un ventaglio possono diventare…

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK .

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

Solo in caso di imprevisti, è possibile avvisare il giorno stesso, telefonando al museo domenica stessa, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.

Per ulteriori informazioni 0331 390 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it.