Da Federfarma prodotti medicali e di pronto soccorso per la Questura di Varese

Questa mattina – giovedì 2 gennaio -, l’Associazione Federfarma Varese, rappresentata dal suo Presidente Luigi Zocchi, ha donato alla Questura di Varese prodotti medicali e di pronto soccorso per le esigenze dell’Ufficio Sanitario Provinciale e a beneficio di tutti gli operatori della Polizia di Stato della Provincia.

La donazione comprende 10 cassette di pronto soccorso complete, 50 kit di reintegro per cassette già in dotazione e 1 zaino completo di strumentazione medica.

Il Questore Carlo Mazza, nel ringraziare il dottor Zocchi per la vicinanza dimostrata alla nostra istituzione, ha sottolineato come l’iniziativa in oggetto andrà a potenziare l’assistenza sanitaria a favore del personale della Polizia di Stato, migliorandone la sicurezza sul lavoro e la capacità di intervento in situazioni di emergenza.