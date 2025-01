Furto nella casa di Gavirate della giornalista Barbara Di Palma: le immagini sui social

Furto in casa dell’inviata della Rai Barbara di Palma. La giornalista de La vita in diretta ha raccontato con un post su Facebook quello che le è accaduto giovedì 16 gennaio: una banda di giovani si è introdotta in casa, dopo aver spaccato la telecamera del sistema di videosorveglianza che però ha ripreso i volti dei malviventi. Il furto è avvenuto a Gavirate, dove vive la giornalista, quando nell’abitazione non c’era nessuno. Ecco il post della di Palma.

Questi sono tre delinquenti che giovedì notte si sono introdotti in casa portando via tutto quello che potevano. Solo oggi i Carabinieri hanno fatto tre sopralluoghi per furto in casa. E non siamo in una grande città, ma in un paese di provincia. Sono entrati alle tre di notte, hanno rovistato ovunque, aperto tutti cassetti, tutti gli armadi. Una violenza psicologica che va oltre il valore degli oggetti rubati. Uno di loro ha guardato dritto nella telecamera prima di distruggerla. I loro volti sono visibili, le loro giacche facilmente individuabili, ma a loro non frega nulla, non hanno nulla da perdere, nulla da temere: se anche li trovassero e li arrestassero, cosa rischierebbero? Noi invece viviamo con la paura aggrappata alla schiena. Io cammino sempre guardandomi le spalle e ora devo anche avere l’ansia di tornare a casa.