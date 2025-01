Il primo bambino su Marte apre i Pomeriggi da favola a Besozzo

Lo spettacolo del Gruppo Panta Rei domenica 12 gennaio alle 16.30 in Teatro è preceduto sabato 11 alle 10.30 da una Lettura da favola in biblioteca con la Compagnia Duse

Parte domenica 12 gennaio con Il primo bambino su Marte la rassegna Pomeriggi da Favola promossa dal Comune di Besozzo e ospitata dal Teatro Duse.

In programma quattro domeniche pomeriggio dedicate ai bambini e alle famiglie e ricche di fiabe e storie, magia e immaginazione, per rendere speciali le prossime domeniche d’inverno.

La stagione per famiglie quest’anno è in collaborazione con il Gruppo Panta Rei, nato nel 2007 a Vicenza con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per la diffusione del teatro nelle sue molteplici forme in particolare per un pubblico giovane.

Collegato agli spettacoli in cartellone prenderà il via a partire da sabato 11 gennaio alle ore 10.30 presso la Biblioteca comunale – ingresso da via Mazzini 10 – il percorso Letture da Favola curato dagli attori della Compagnia Duse ad ingresso libero e gratuito.

IL PRIMO BAMBINO SU MARTE

Il Primo Bambino su Marte è uno spettacolo con attore e pupazzi. Una straordinaria avventura, un viaggio nell’immaginazione e nel suo potere. Protagonista è Luis, giovanissimo tuttofare pieno di idee e con un unico e grande obiettivo: diventare il primo astronauta a raggiungere il pianeta rosso: Marte.

Ad aiutarlo nella sua impresa sarà il vecchio e bizzarro nonno, pittoresco personaggio che ha passato una vita a viaggiare, tenendo però i piedi sempre ben piantanti sulla Terra.

Luis vuole varcare i confini di questo pianeta che sente stretto e incontrare nuovi popoli perché – ne è convinto – l’uomo non è solo nell’universo. In questo si distingue dall’altro personaggio di questa incredibile e appassionante cavalcata da un pianeta all’altro: Minimarziano, anche lui intriso di sogni e fantasticherie, vorrebbe incontrare altri amici in giro per l’universo, ma a furia di delusioni è convinto invece di essere solo.

Lo spettacolo è un piccolo grande viaggio nell’immaginazione, nella volontà di non fermarsi alle proprie certezze ma di spingersi sempre un po’ più in là, puntando sempre più in alto, senza paura. Anche se si tratta di esplorare un pianeta sconosciuto.

Età consigliata: a partire dai 4 anni in su.

Al termine dello spettacolo merenda offerta dalla Pro Loco.

POMERIGGI DA FAVOLA

La nuova rassegna Pomeriggi da Favola prevede quattro spettacoli teatrali, tutti ospitati dal Teatro Duse la domenica alle ore 16.30 secondo il seguente calendario:

– domenica 12 gennaio Il primo bambino su Marte

– domenica 2 febbraio Alice nel Paese delle Meraviglie

– domenica 16 febbraio Il giardino del gigante

– domenica 2 marzo Il libro della giungla

Biglietto unico 7 € (ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni)

È possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro il giorno dello spettacolo:

Per info e prenotazioni contattare la Biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.besozzo.va.it o telefonando allo 0332 970623 oppure scrivere alla Compagnia teatrale ai segueti contatti: info@gruppopantarei.it – 331 4212911.