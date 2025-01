La Casa degli artisti presenta Fernweh, secondo atto della mostra al KA32 di Berlino

Giunge a Milano alla Casa degli Artisti il secondo atto del progetto espositivo Fernweh – /ˈfɛɾnˌveː/ – II Atto con le opere di Friedrich Andreoni e Roberto Casti.

Gli artisti, che vivono rispettivamente a Berlino e Milano, sono stati invitati a riflettere sulle tematiche affrontate dal romanzo Dubliners di James Joyce (1914), in relazione al contesto in cui vivono, comparando i racconti dell’opera letteraria alla situazione contemporanea e facendo emergere elementi speculari come la sensazione di vuoto, la paralisi collettiva e il desiderio di fuga.

Dopo essere stata presentata presso lo spazio indipendente KA32 di Berlino a novembre 2023 la mostra, a cura di Caterina Angelucci e Andrea Elia Zanini, è presentata a Milano attraverso installazioni sonore, sculture e performance dove gli artisti indagano la necessità di raggiungere un luogo, materiale o immateriale, che consenta di astrarsi dalla frenesia e dal vuoto del vissuto, un rifugio dalle pressioni imposte dal contesto sociale della metropoli. Non necessariamente una meta fisica ma anche una suggestione, una persona, un luogo ideale, una lettura o un suono che permetta, a colui che Stendhal definirebbe “privilegiato”, di chiudere gli occhi ed essere trasportato ovunque lo desideri.

Da qui la scelta del titolo: fernweh, dal tedesco fern: “lontano” e weh: “nostalgia”. Non direttamente traducibile in altre lingue, assume il significato di “vuoto che si prova nell’essere intrappolati nella quotidianità” e di conseguenza “nostalgia di un posto lontano” ideale o reale, conosciuto o da scoprire.

Friedrich Andreoni e Roberto Casti

Fernweh – /ˈfɛɾnˌveː/ – II Atto

a cura di Caterina Angelucci e Andrea Elia Zanini

24 gennaio – 6 febbraio 2025

opening

giovedì 23 gennaio h. 18.00

alle ore 19.30 la performance di Roberto Casti

ALEPH (Milano-berlino-Lisbona-Milano)