La festa della polizia locale finisce con la dissenteria. 28 intossicati a Verbania

Intossicazione alimentare alla festa della Polizia locale: è accaduto a Verbania. 28 persone sono state colpite da malessere intestinale dovuto, secondo le ipotesi, all’uso di un lassativo. Oltre ai vigili, hanno presentato sintomi da intossicazione anche alcuni sindaci del territorio.Con una nota il Comune ha condannato ufficialmente il gesto ricordando «l’impegno di uomini e donne che indossano una divisa che incarna dei valori profondissimi, che sono la prima mano tesa ai cittadini, spesso la prima risposta in caso di necessità. Una divisa che va rispettata, un impegno di cui siamo grati».

«E’ quindi ancora più grave – puntualizzano il sindaco Giandomenico Albertella e il Comandante della Polizia municipale Andrea Cabassa – quanto avvenuto durante i festeggiamenti per San Sebastiano, finiti con l’intossicazione degli agenti presenti al pranzo e di alcuni loro ospiti. Inutile ribadire il rischio altissimo corso da alcuni soggetti fragili ridotti in condizioni critiche, aspetto che rende un fatto di per sé gravissimo ancor più allarmante».

Secondo le prime informazioni, fuori dalle cucine sarebbero state ritrovate delle boccette di lassativo: «Con la massima fiducia nelle indagini, col massimo rispetto della legge e degli iter che questa richiede, l’Amministrazione comunale e il Comando della Polizia Locale nell’esprimere massima solidarietà a chi è rimasto colpito da un gesto vile, tengono a ribadire che la congrua punizione per chi ha messo in pericolo la loro salute sarà richiesta. Quando avvenuto non solo non può ripetersi ma deve trovare una Giustizia pronta, come siamo certi avverrà».