Lavori sull’A8, chiusi gli svincoli di Cavaria e Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22 GENNAIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate;

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 5:00 DI SABATO 25 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio.