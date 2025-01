Manutenzione delle barriere antirumore, attenzione alla chiusura sulla A60 di Varese

Sull’A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.