Uboldo e Origgio in lutto, è morto Piero Zucca coordinatore della Protezione civile

Grande cordoglio a Uboldo e Rescaldina per la scomparsa di Piero Zucca, coordinatore della Protezione civile dei due paesi. L’uomo, 65 anni, ieri era stato colpito da un malore e aveva perso i sensi mentre si trovava in Comune a Uboldo per una riunione.

Nonostante i rapidi soccorsi e il trasporto all’ospedale di Legnano, Zucca non ha più ripreso conoscenza ed è morto nel reparto di rianimazione dove era ricoverato.