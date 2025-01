Vertenza Beko, sciopero di 8 ore con presidio a Roma

Proclamate 8 ore di sciopero nazionale in Beko il giorno 30 gennaio, contro il piano piano di chiusure e licenziamenti presentato per l’Italia. La protesta si terrà in occasione dell’incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a Roma. Inoltre al ministero ci sarà un presidio dei lavoratori provenienti da tutte le fabbriche e gli uffici italiani di Beko .

«Chiediamo a Beko di modificare radicalmente il piano industriale e al Governo di intervenire concretamente con tutti gli strumenti disponibili a incluso l’uso del golden power, fino a prevedere l’ingresso diretto dello Stato a garanzia degli stabilimenti, dell’occupazione e di un settore strategico. Invitiamo tutti i lavoratori a unirsi alla lotta per scongiurare chiusure e licenziamenti e chiedere il rilancio del comparto degli elettrodomestici» riporta in una nota la rsu di Cassinetta di Biandronno, rappresentata a Chiara Cola (Uilm), Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei laghi) e Luciano Frontera (Fiom Cgil).