20 febbraio 2020 il giorno in cui conoscemmo il coronavirus

Oggi viene considerata una “semplice” influenza. Un virus capace di innescare una sintomatologia respiratoria, da lieve ad acuta.

Oggi, però, abbiamo alle spalle 5 anni di convivenza, evoluzioni, studi e, soprattutto, vaccini.

Quello che ci appestavamo a vivere il 20 febbraio del 2020 non potevamo nemmeno immaginarcelo.

È stato un vero e proprio cataclisma che ha provocato in Italia quasi 200.000 morti. Le infezioni sono state 27 milioni, di cui 515.000 hanno riguardato gli operatori sanitari: il bilancio finale parla di quasi 198.000 morti e 27.000.000 di guariti.

La dashboard del Ministero della Salute con tutti i dati

Il primo caso fu registrato all’ospedale di Codogno. Fu l’inizio di un periodo di smarrimento generale per un virus mai conosciuto prima e che non si riusciva a gestire.

La prima ondata

L’abbiamo raccontata nella prima puntata del Podcast Kronos e Kairos con le testimonianze degli operatori sanitari impegnati a gestire la prima ondata.



Per arginare l’epidemia, sfociata presto in pandemia, si dovette ricorrere al lock down: tutti in casa, nessuno spostamento permesso a parte quelli necessari.

L’atmosfera era surreale come abbiamo narrato nella terza puntata del podcast.



Dopo un’estate apparentemente tranquilla e spensierata, l’autunno ci trovò ancora fragili. In provincia di Varese fummo fagilissimi: la terza ondata travolge il varesotto e i suoi ospedali.

Ma una nota positiva si era fatta strada in mezzo allo sconforto e alla paura ed è stata la macchina della solidarietà: poderosa, concreta, efficace. Non ne siamo usciti migliori da questa esperienza ma abbiamo capito che in noi ci sono forze importanti per la solidarietà.



Fu un anno memorabile, quel 2020, concluso con l’arrivo dei vaccini e una forte speranza di rinascita. Il 27 dicembre 2020 le prime 50 somministrazioni ai sanitari. Il peggio era alle spalle.

Per riascoltare tutte e 9 le puntate del podcast Kronos e Kairos