30 anni di impegno e sorrisi, buon compleanno Pro loco Fagnano Olona

Quanto vale il proprio tempo libero?

Chiedetelo a chi sceglie di impiegarlo non solo per sé, ma per gli altri.

Chi sceglie di dimostrare l’amore per il proprio paese o città, contribuendo ad arricchirne la qualità della vita, grazie a momenti di incontro e di socialità di cui gode l’intera comunità.

Chiedetelo a Pro loco Fagnano Olona, che in questi giorni festeggia il trentesimo anniversario dalla sua fondazione.

Un primato di eccellenza nel volontariato, con attività diverse e ricche, messe a punto per conquistare l’interesse dei fagnanesi. In primis la valorizzazione del Castello di Fagnano e la cappella di San Martino, curando le visite guidate e mettendo in luce la storia del territorio, con l’ambizione di contribuire a non farla perdere.

E poi con l’organizzazione di feste, come le sagre mangerecce e il Girinvalle, messo in piedi a braccetto con le altre Pro loco della Valle Olona, con le quali il gruppo fagnanese collabora in amicizia. Così come sa dialogare con le altre associazioni del paese, in un lavoro di squadra che arricchisce la proposta ricreativa e sociale.

Iniziative di solidarietà, promozione del turismo – ad esempio con l’adesione al Taccuino dell’Esploratore – e la partecipazione al Corteo storico del Palio di Castiglione Olona che porta il nome di Fagnano fuori dai confini del paese.

Aiuto entusiasta ad artisti locali e la volontà di tendere la mano sempre: Pro loco Fagnano Olona ha fatto per trent’anni tutto questo, guidata per decenni da Armida Macchi, meravigliosa donna piena di passione, che ha lasciato il testimone ad una determinata e instancabile Patrizia Canavesi. Al loro fianco, un fedelissimo Paolo Bossi, vicepresidente con entrambe.

Ma Pro loco Fagnano racchiude tantissime altre persone pronte a lavorare sodo, e tutti i nomi sarebbero meritevoli di menzione: a ciascuno di essi la gratitudine della comunità si rinnova di anno in anno.

Buon compleanno dunque a questa incredibile associazione, da chi scrive, dalla famiglia di VareseNews e, sicuramente, da ciascun fagnanese.