419mila euro per la Sicurezza Idrogeologica a Cassano Magnago

Si è tenuta venerdì mattina, alla presenza dei tecnici AIPO e del Comune di Cassano Magnago, dell’azienda che eseguirà i lavori, del Sindaco e dell’assessore al territorio, la riunione per la consegna dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sui torrenti Rile e Tenore.

I lavori, finanziati da Regione Lombardia per 149.000 euro con fondi che rientrano in un programma per il disalveo e la ricalibratura degli alvei, comprendono in particolare il taglio e la trinciatura della vegetazione spontanea che si è formata negli alvei e che ostacola il regolare deflusso del corso d’acqua, impedendo il trasporto dell’eventuale portata di piena e favorendo le esondazioni in tratti di territorio anche intensamente urbanizzati, con un grave rischio per la pubblica incolumità.



A partire dall’alluvione del 1992 e dopo diversi eventi calamitosi che si sono verificati negli anni successivi e che hanno coinvolto i tratti dei torrenti, il monitoraggio e la manutenzione costante sono diventati una priorità per l’Amministrazione comunale nell’ambito degli indirizzi generali programmatici e della programmazione delle opere pubbliche. Con questo primo finanziamento si è voluto intervenire con opere di manutenzione straordinaria sui torrenti di competenza comunale, per garantire la sicurezza idraulica e la mitigazione dei rischi legati a fenomeni di dissesto in caso di piogge insistenti.



Gli interventi riguardano inizialmente Collina Sant’Agnese; Vasca G5; Corsi d’acqua dei torrenti Rile e Tenore Per poi terminare con l’Area interna ai bacini di spagliamento Rile e Tenore; e Impianto di fitodepurazione.



«Il nostro territorio, in più occasioni, è stato interessato da fenomeni di allagamenti particolarmente rilevanti in prossimità dei torrenti Rile e Tenore – spiega la nota del Comune – Certo, il cambiamento climatico comporta piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati, proprio per questo siamo tutti chiamati a prevenire fenomeni che mettono a rischio la pubblica incolumità. Ad AIPO compete eseguire la perfetta ripulitura degli alvei dei torrenti in modo da garantire il libero e rapido deflusso delle acque che ivi scorrono ed evitare, così, tracimazioni e allagamenti, seguendo altresì le indicazioni della Protezione Civile Comunale».

Sempre questa settimana, inizieranno i lavori per le opere di adeguamento meccanico, elettrico e di messa in sicurezza dello sgrigliatore a pettine di via Trieste. L’importo dei lavori ammonta a 200.000 euro, interamente finanziati con fondi propri. In particolare, tra le opere previste verrà eseguita la sostituzione completa della centralina idraulica, lo smontaggio e la revisione dei cilindri di movimento , l’installazione di un sistema di allarme GSM per i livelli dell’ acqua e segnalazione carburante generatore, oltre al rifacimento di tutta la parte elettrica; da ultimo verrà creata una zona per stazionare mezzi per ripulire lo sgrigliatore nel caso si accumulino grossi tronchi.

Questi importanti interventi, che si aggiungono ai 70.000 euro impegnati per l’acquisto del mezzo ed attrezzature per la Protezione Civile, confermano l’impegno e la continua collaborazione che l’amministrazione comunale ha con chi deve garantire il controllo e la sicurezza dei nostri corsi d’acqua.