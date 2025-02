A Busto Arsizio la competizione internazionale di danza irlandese

Busto Feis VIII Edizione, l’importante competizione internazionale di danza irlandese, si svolgerà sabato 1 marzo 2025 dalle ore 8.00 alle 20.00, in una nuova location, per il primo anno nella prestigiosa sede del Museo del Tessile, in Via Volta 6 a Busto Arsizio (VA).

Inoltre, Busto Feis 2025 per questa edizione, si propone di ricreare l’atmosfera autentica degli antichi Feiseanna, non solo competizione di danza ma anche una serata danzante con musica dal vivo, cultura, divertimento e specialità gastronomiche.

La manifestazione è organizzata dall’Accademia Danze Irlandesi Gens D’Ys con il patrocinio della Regione Lombardia, dell’Ambasciata Irlandese in Italia e del Consolato Irlandese di Milano; con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Città di Busto Arsizio Assessorato alla Cultura e Identità e Assessorato allo Sport e da CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Parteciperanno più di 200 ballerini provenienti da 13 nazioni comunitarie ed extracomunitarie: Austria, Francia, Germania, Rep. Ceca, Slovacchia, Italia, Stati Uniti, Israele, Polonia, Romania, Finlandia, Danimarca e Regno Unito.

La giuria internazionale, sarà composta da due giudici, ISABELLA FOGARTY (Dublin, Ireland) e CHARLES MOORE, (Limerick, Ireland) entrambi certificati ADCRG, che valuteranno le scuole, i gruppi e le singole esibizioni. (ADCRG: Ard Diploma Coimisiuin le Rinci Gaelacha (Gaelico: Commission Certified Irish Dance Adjudicator).

Tutte le esibizioni saranno accompagnate con musica dal vivo eseguite dai musicisti Kristián Fišl (Prague, Czech Republic) e Doina Bora – (Bucarest, Romania). Un evento in cui i ballerini di tutti i livelli di abilità e senza limite di età, potranno competere con danzatori provenienti dalle più importanti scuole nazionali e internazionali; confrontandosi nelle diverse specializzazioni, danze soliste (Solo), o di gruppo (Ceili), con l’obiettivo di avanzare di categoria.

Gli spettatori avranno la possibilità scoprire le caratteristiche delle differenti danze, ammirare da vicino le acconciature e i magnifici costumi utilizzati nelle competizioni, spesso veri e propri capolavori di artigianato.

Al termine delle competizioni, quando l’emozione sarà ancora nell’aria ed Immaginando di fare un salto indietro nel tempo, in un’epoca in cui i Feiseanna erano eventi speciali, prenderà il via una ceili night, una serata danzante irlandese aperta a tutti, a ingresso gratuito. (ore 21.00).

Sul palco musica dal vivo con THE KELTAHOLICS quattro ragazzi dall’animo folk. Bodhran, Violino, Chitarra e Bouzouki gli strumenti che, accompagnati dalla voce, faranno scoprire le sonorità e i ritmi del mondo folk irlandese e bretone. Ad accompagnare l’evento ci saranno un mercato artigianale, i food truck e la possibilità di visitare gratuitamente il Museo del Tessile e del Ciclismo.

In Italia esistono solo due eventi internazionali e il Busto Feis è uno di questi. Con la presenza di ballerini e spettatori da tutto il mondo, rappresenta un evento di grande importanza non solo per gli appassionati di danza irlandese, ma anche per l’economia locale. Busto Feis 2025 si preannuncia come un evento da non perdere per tutti gli appassionati di danza irlandese e per chiunque voglia scoprire la ricchezza e la bellezza della cultura irlandese.

Informazioni:

BUSTO FEIS – VIII EDIZIONE

Museo del Tessile – Via Volta 6 – Busto Arsizio (VA)

Tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia.

I biglietti sono acquistabili in loco:

Ingresso a pagamento per gli spettatori della competizione € 8,00 Ingresso a pagamento per i soci Gens d’Ys € 5,00

Per maggiori informazioni e regolamento gare – contatti:

Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi – www.gensdys.it

info@gensdys.it

Mobile: (+39) 335 7155360

Un Feis o Fèis (plurale: Feiiseanna) è una festa, un festival tradizionale d’arte e cultura gaelica.

In origine erano fiere organizzate nei villaggi per sviluppare il commercio, le relazioni ed erano accompagnate da musiche e danze. Con il passare degli anni, la musica e la danza divennero predominanti e col tempo diventarono competizioni di danza che si svolgono in tutto il mondo .

Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys https://www.gensdys.it Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia.

Gens d’Ys è la danza irlandese in Italia da 31 anni, da quel lontano 1993, quando un gruppo di amici in provincia di Varese si misero in testa di imparare a ballare reel, jig e hornpipe. Impegno, tecnica, un po’ di follia, ma soprattutto una travolgente passione per l’Irlanda e i paesi celtici li ha portati, generazione dopo generazione, a ballare in tutti gli angoli d’Italia, con corsi di tutti i livelli in 30 città italiane. I loro workshop di danze celtiche, in ogni angolo d’Italia, sono divertimento assicurato per tutti, anche per chi non ha mai osato muovere un passo. Da più di 30 anni l’Accademia lavora incessantemente con tanti sacrifici per la divulgazione delle danze irlandesi e gode del patrocinio che l’Ambasciata Irlandese in Italia concede agli eventi e manifestazioni che organizza, di quello di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal 2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è partner.