A Carnago FdI raccoglie due firme per la sicurezza. “Ma l’amministrazione è assente”

Fratelli d’Italia Carnago parla di «un successo straordinario», per il weekend di raccolta firme promossa dal Circolo locale a sostegno delle Forze dell’Ordine: «Oltre 200 cittadini hanno risposto con entusiasmo e determinazione all’appello per chiedere più tutele e strumenti per chi ogni giorno difende la nostra sicurezza».

La richiesta di inasprire le pene per chi aggredisce gli agenti, garantire maggiori strumenti di difesa e introdurre il reato di rivolta in carcere è stata accolta con convinzione dai cittadini carnaghesi, che hanno voluto far sentire la propria voce (la campagna è lanciata da FdI a livello nazionale, qui il sito con il testo)

La polemica sull’assenza dell’amministrazione comunale

C’è anche un versante di polemica politica locale: «Se da una parte il sostegno popolare è stato straordinario, dall’altra dobbiamo rilevare con rammarico l’assenza dell’amministrazione comunale. Ci saremmo aspettati che anche gli esponenti istituzionali di Carnago firmassero questa petizione, perché la sicurezza non ha colore politico, ma è un diritto di tutti. Purtroppo, nessun rappresentante ha ritenuto opportuno dare un segnale concreto di vicinanza alle Forze dell’Ordine, un’occasione persa per dimostrare unità su un tema così importante» lamenta Fratelli d’Italia.

«Nonostante ciò, il grande successo della raccolta firme dimostra che i cittadini sono dalla parte della legalità e della sicurezza. Il nostro impegno continuerà con determinazione, portando avanti le istanze della comunità a ogni livello istituzionale».