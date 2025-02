A Castellanza cinque incontri su salute e benessere con gli specialisti di Humanitas Mater Domini

Dopo il successo ottenuto dalla prima edizione, torna “La Salute in un talk”, il ciclo di incontri gratuiti dedicati alla prevenzione, allo stile di vita e al benessere con gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care, con il Patrocinio del Comune di Castellanza. Dalla cataratta alla salute orofaringea, dalla salute della mano alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno per concludere gli incontri raccontando le novità in campo endoscopico.

Questi i temi delle serate che si svolgeranno dal mese di marzo a novembre.

I relatori sono gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care che daranno ampio spazio anche a domande e curiosità.

«Grazie alla professionalità e disponibilità dei nostri professionisti, quest’anno organizziamo la seconda edizione di questo interessante ciclo di incontri. Per noi è molto importante essere vicini alla nostra città e al territorio anche come punto di riferimento per sensibilizzare sui temi della prevenzione e aggiornare sulle novità e i percorsi di cura – afferma Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

Il Comune di Castellanza ha rinnovato il Patrocinio anche per la seconda edizione.

«Il tema della prevenzione e le campagne di sensibilizzazione della salute, in collaborazione con enti istituzioni e associazioni che operano in ambito sanitario, sono da sempre obiettivi primari della nostra amministrazione – conclude il Vice Sindaco Reggente Cristina Borroni – Ringrazio Humanitas Mater Domini e tutti gli specialisti che si sono resi disponibili anche quest’anno a trattare e diffondere argomenti a tema salute, creando per i cittadini un nuovo ciclo di incontri di grande interesse e utilità, a partire dal mese di marzo, e per tutto il 2025».

LA SALUTE IN UN TALK: IL CALENDARIO DELLA SECONDA EDIZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e fino esaurimento posti disponibili

Giovedì 20 MARZO – Orario: 20.30 – 21.30

Strizza l’occhio alla cataratta

Ettore Destro, Responsabile Oculistica

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/la-salute-in-un-talk-strizza-locchio-alla-cataratta-tickets-1230299070639

Giovedì 10 APRILE – Orario: 20.30 – 21.30

Rigonfiamenti del collo e neoplasie dell’orofaringe: i segnali da non sottovalutare e le cure

Giuseppe Mercante, otorinolaringoiatra

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/la-salute-in-un-talk-salute-del-collo-i-segnali-da-non-sottovalutare-tickets-1230379802109

Giovedì 15 MAGGIO – Orario: 20.30 – 21.30

La salute della mano: sintomi, patologie e cure

Mauro Modesti (Capo sezione di Ortopedia e Traumatologia) insieme agli specialisti di ortopedia Cristina Bonora e Alessandro Fagetti

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/la-salute-in-un-talk-le-patologie-della-mano-tickets-1230395739779

Giovedì 16 OTTOBRE – Orario: 20.30 – 21.30

La diagnosi del tumore al seno: dalla prevenzione ai percorsi di cura

Carmine Fantò, Capo Sezione Diagnostica Senologica

Biblioteca Civica di Castellanza – Piazza Castegnate, 2

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/la-salute-in-un-talk-tumore-al-seno-dalla-prevenzione-alla-cura-tickets-1230443643059

Giovedì 13 NOVEMBRE – Orario: 20.30 – 21.30

Endoscopia ed intelligenza artificiale. Novità sulla preparazione per la colonscopia e sulla diagnosi precoce

Benedetto Mangiavillano, Responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Istituto Universitario Carolina Albasio – Via L. Pomini, 13

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/la-salute-in-un-talk-endoscopia-ed-intelligenza-artificiale-tickets-

1230450985019