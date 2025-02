A Cugliate Fabiasco incendio prima dell’alba, brucia un’auto con dentro una persona, un morto

L’auto in fiamme, all’interno una persona, anch’essa divorata dal fuoco, spento non senza fatica dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

L’intervento di soccorso è avvenuto venerdì mattina prima dell’alba, verso le 5:20, in un parcheggio di via Torino, zona periferica di Cugliate Fabiasco, paese nella Valganna-Valmarchirolo, Nord della provincia.

All’interno del veicolo si trovava una persona. Il personale del 118, intervenuto con un’automedica e un’ambulanza partita dalla sede Sos di Cunardo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri della compagnia di Luino (la stazione competente è quella di Marchirolo) sono intervenuti per i primi rilievi, che escludono l’incidente stradale. Non è invece esclusa l’ipotesi di un gesto estremo, ma saranno gli accertamenti ancora in corso a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Da una prima ipotesi l’uomo, un anziano, avrebbe parcheggiato la sua auto, una panda, nel piazzale di pertinenza di una palazzina dove abitava, per poi incendiare l’auto.

Il cadavere è stato trovato nel sedile posteriore dell’auto.