A Filosofarti 2025 un viaggio nel mondo delle api tra scienza, arte e letteratura

Un affascinante viaggio nel mondo delle api tra scienza, arte e letteratura: è questa la proposta dell’associazione Vivere Crenna per l’edizione 2025 di Filosofarti, con l’evento “Api e uomini: siamo tutti nello stesso favo”, in programma domenica 16 febbraio alle 16.30 a Villa Delfina (via Donatello 9, Crenna).

Protagonista dell’incontro sarà Giorgio Della Valle, che guiderà il pubblico alla scoperta degli studi scientifici che hanno svelato i segreti di questi straordinari insetti: dal processo di trasformazione del nettare in miele alla produzione della cera, fino ai complessi sistemi di comunicazione all’interno dell’alveare. Un percorso che affonda le sue radici nelle intuizioni dello scrittore Maurice Maeterlinck e che ha trovato solide basi scientifiche grazie al lavoro del biologo Karl von Frisch, premio Nobel nel 1973.

Accanto all’approccio scientifico, Annamaria Inversetti esplorerà il ruolo delle api nell’immaginario collettivo, attraverso le opere di artisti e letterati che, dall’antichità ai giorni nostri, hanno tratto ispirazione dalla loro operosità e dal loro misterioso mondo.

Ad arricchire l’evento, l’esposizione di una serie di acquerelli di Ferruccio Locarno, interamente dedicata al mondo delle api. La mostra sarà visitabile esclusivamente domenica 16 febbraio, dalle 16.00 alle 20.00.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività Formative.