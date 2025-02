A Gallarate i cittadini del Bangladesh celebrano la loro lingua madre

In piazza a Gallarate la comunità del Bangladesh festeggia la “giornata della lingua madre”, una delle due principali feste del Paese asiatico, entrambe legate all’identità nazionale.

Galleria fotografica I cittadini del Bangladesh festeggiano la lingua madre a Gallarate 4 di 5

Uomini, donne, adolescenti e bambini si sono raccolti in piazza Giovanni XXIII (la piazza della stazione) sotto la bandiera verde-rossa del Bangladesh affiancata al tricolore italiano.

Celebrazione serale, alle 19. “La giornata della lingua madre – ci spiegano – viene celebrata il 21 febbraio, iniziamo all’ora di mezzanotte in Bangladesh”, vale a dire appunto le 19 del 20 febbraio in Italia.

La giornata celebra il giorno del sacrificio dei militanti del Movimento per la Lingua Bengalese del 1952, che fu duramente represso dal governo del Pakistan, che imponeva la sola lingua urdu.

La lingua è così diventava un elemento centrale per l’identità del Paese asiatico, un elemento laico che riunisce tutti i bangladesi. Anche per questo in piazza risuonavano canzoni tradizionali che – proprio con le parole – celebravano la lotta nazionale per la lingua.

La celebrazione laica dell’identità nazionale ha attratto anche l’attenzione di qualche gallaratese di passaggio, sopratutto studenti di rientro da Milano che si accostavano incuriositi.

Non era casuale invece la presenza di Aldo Simeoni, ex consigliere e assessore comunale, amico personale di Mohammed Noor, presidente dell’associazione del Bangladesh a Gallarate: “siamo amici da molti anni”, racconta. “Ho sempre seguito le dinamiche della comunità, in passato ci sono stati alcuni problemi risolti però con il dialogo. Oggi ci confrontiamo con una comunità intelligente e tranquilla. Finché abbiamo persone che gestiscono le comunità abbiamo un punto di riferimento certo”.

Oltre ai Bangladesh di Gallarate erano presenti anche altri venuti da Varese, per il momento comunitario.