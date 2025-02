A Gallarate la Giornata nazionale degli stati vegetativi

In occasione della Giornata nazionale degli stati vegetativi, domenica 9 febbraio alle 15:00 la struttura 3sg Camelot di Gallarate ospita un evento organizzato insieme all’associazione La Voce del Silenzio e riservato ai familiari dei suoi ospiti per sensibilizzare sulla realtà delle tante persone che vivono in stato di veglia non responsiva o di minima coscienza: due gravi condizioni di disabilità causate da una celebro lesione acquisita.

Lo stato vegetativo è una realtà che non riguarda solamente coloro che ne sono affetti, ma anche tutte le persone che sono loro vicine a partire dai loro familiari, che all’improvviso si trovano costretti ad affrontare nuove e grandi difficoltà in un mondo che sembra accorgersi sempre meno della loro condizione.

«La Giornata nazionale degli stati vegetativi – spiega Erika Varalli, fondatrice dell’associazione La Voce del Silenzio – è una ricorrenza che vuole dare voce a quelle famiglie che ogni giorno con tenacia, perseveranza e speranza infinita, non si arrendono, ma lottano incessantemente, anche quando stremate, per quel loro caro cui la vita ha riservato tutto questo. Col passare degli anni purtroppo le celebrazioni per questa ricorrenza sono via via passate sempre più inosservate, col rischio che inosservate diventino le persone in stato vegetativo. Noi di La Voce del Silenzio vogliamo che chiunque si trovi improvvisamente catapultato in questa realtà, sia affiancato e supportato».