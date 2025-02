A Gallarate si festeggia la Festa della lingua madre del Bangladesh. “Venite a trovarci”

A Gallarate la comunità del Bangladesh festeggia la “Giornata della Lingua Madre in Bangladesh“: il momento di festa pubblica si terrà di giovedì 20 febbraio in piazza Giovanni XXIII, organizzato dall’Associazione Bangladesh Provincia di Varese.

«Aspettiamo tutti qui, anche italiani per farci conoscere» dice Mohammed Noor, esercente proprio in piazza e presidente dell’associazione, che da tempo promuove appuntamenti pubblici aperti a tutti.

La festa del 21 febbraio è una festa squisitamente nazionale: rappresenta una data di enorme importanza per l’indipendenza del Bangladesh. Ha radici profonde nella storia del Paese asiatico, legata al Movimento per la Lingua Bengalese del 1952, un passaggio cruciale nella lotta per l’identità culturale bangladese.

Le origini storiche del 21 febbraio, festa della Lingua Madre

Nel 1947, quando l’India britannica fu divisa in India e Pakistan, il Pakistan stesso si suddivise in due regioni: il Pakistan occidentale (l’attuale Pakistan) e il

Pakistan orientale (oggi Bangladesh). Nonostante la maggioranza della popolazione del Pakistan orientale parlasse il bengalese, il governo centrale del

Pakistan occidentale impose l’urdu come unica lingua ufficiale nel 1948. Questa decisione provocò proteste e malcontento tra i bengalesi, che vedevano minacciata la loro lingua e cultura.

Le proteste culminarono il 21 febbraio 1952, quando gli studenti dell’Università di Dhaka organizzarono manifestazioni pacifiche per chiedere il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. La polizia pakistana aprì il fuoco sui manifestanti, uccidendo diversi studenti, tra cui Salam, Rafiq, Barkat e Jabbar. Il sacrificio di questi giovani divenne un simbolo della resistenza culturale e dell’identità bengalese.

A seguito delle continue pressioni popolari, nel 1956 il governo pakistano riconobbe finalmente il bengalese come una delle lingue ufficiali del Pakistan.

Tuttavia, il malcontento e la discriminazione contro il Pakistan orientale continuarono, portando infine alla Guerra di Liberazione del Bangladesh nel

1971. Dopo un conflitto sanguinoso, il 16 dicembre 1971 nacque ufficialmente lo Stato indipendente del Bangladesh, con il bengalese come lingua nazionale.

Celebrazioni in Bangladesh. Ogni anno, in Bangladesh, il 21 febbraio viene commemorato con eventi culturali, marce, seminari e programmi educativi. Migliaia di persone visitano il Shaheed Minar, il monumento eretto in onore dei martiri del Movimento per la Lingua. L’intera nazione osserva un momento di silenzio per ricordare il loro sacrificio.

Le celebrazioni del Bangladesh a Gallarate

La comunità del Bangladesh, con l’associazione guidata da Mohammed Noor, festeggerà alle 19 di giovedì 20 febbraio in piazza Giovanni XXIII.

L’altro momento celebrato dai bangladesi in città è la Festa dell’Indipendenza, che è stata onorata con un pranzo nel quartiere di Sciarè il 29 dicembre scorso, aperto anche alle autorità cittadine. (nella foto di apertura e in quella qui sotto).