A Germignaga continua il cineforum sul mondo del lavoro

Continuerà lunedì prossimo, 10 febbraio, il cineforum sul mondo del lavoro, promosso dal Decanato di Luino e Acli, che aspira ad essere occasione di ascolto e confronto. Il contesto sociale in cui viviamo, infatti, muta rapidamente e questa vuole essere un’occasione per fermarci, sostare e leggere la realtà in cui ciascuno di noi vive e lavora attraverso il cinema. “Storie di lavoro e di lavoratori al cinema” è un progetto che nasce dal desiderio di guardare al mondo del lavoro e ai lavoratori con uno sguardo più consapevole e forse anche nuovo.

Cinque gli appuntamenti tra gennaio e febbraio. Dopo le prime due serate del 20 e 27 gennaio si continua, lunedì 10 febbraio con la proiezione del film “7 Minuti” di Michele Placido (foto sopra) al Cinema Teatro Italia.

Come le altre volte si inizierà con un aperitivo alle ore 19.15 e a seguire alle 20.00 il film. Dopo la visione interverrà Andrea Donegà, direttore Enaip di Lecco, Monticello Brianza e Morbegno, che affronterà la questione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ingresso 5 euro.

Per informazioni: info@parrocchiagermignaga.it