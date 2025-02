A Golasecca in scena “Rifarsi una vita”, una commedia della Compagnia Teatrale Paolo Ferrari

Golasecca si prepara ad una serata all’insegna del teatro e del divertimento con la rappresentazione di “Rifarsi una vita”, una commedia in due atti scritta da Oreste De Santis.

Lo spettacolo, che vedrà in scena la Compagnia Teatrale Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari di Busto Arsizio, è previsto per sabato 22 febbraio 2025 alle ore 21 all’oratorio San Luigi, in via Monte Tabor 2.

La compagnia, attiva da anni nella promozione del teatro amatoriale, fa parte della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) e si distingue per la capacità di portare in scena spettacoli coinvolgenti e ricchi di emozione. La regia è affidata a Vincenzo D’Alesio, che guida un cast di attori talentuosi pronti a regalare al pubblico una serata di puro intrattenimento.

Il cast e la produzione

Lo spettacolo vede in scena un cast affiatato composto da: Elena Montanino, Isabella Santoriello, Teresa Vassallucci, Carlo Monaco, Gianni Digilio, Anna De Filippo, Mariano Manganella, Nazario Balzano.

L’aspetto tecnico dello spettacolo sarà curato da Simone D’Alesio (audio e luci), mentre gli assistenti di scena Arianna Sito e Caterina Caltagirone si occuperanno di garantire un perfetto svolgimento della rappresentazione. Le scenografie, realizzate da Vincenzo D’Alesio e Mariano Manganella, contribuiranno a creare l’atmosfera ideale per questa brillante commedia.

Una commedia tutta da ridere

“Rifarsi una vita” è una commedia dal tono brillante, che affronta con leggerezza e ironia le vicende dei protagonisti, impegnati in situazioni esilaranti e paradossali. Il pubblico avrà modo di divertirsi con dialoghi incalzanti, colpi di scena e momenti di comicità che sapranno conquistare spettatori di tutte le età.