A Lavena Ponte Tresa torna la doppia festa del Carnevale Tresiano

Sabato 1° marzo si apre la festa del Carnevale Tresiano a lavena Ponte Tresa che, come da tradizion e, avrà una replica nella giornata di Martedì grasso, il 4 marzo.

La festa di sabato si svolgerà nel cuore di Ponte Tresa, in piazza don Attilio Sangiorgio. Alle 12 l’apertura della manifestazione con l’accensione del fuoco alle caldaie, alla presenza di Re Guzz e Regina Piota. A seguire, un ricco ventaglio di attrazioni: giochi, spettacoli di magia, animazioni e gonfiabili, pensati per intrattenere il pubblico di ogni età. Per gli appassionati di gastronomia, sarà allestito uno stand dove si potranno gustare specialità tipiche del Carnevale, come trippa, risotto, costine, salamino e patatine.

Alle 15 si entra nel vivo con l’inaugurazione ufficiale del Carnevale Tresiano, con la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco che darà avvio al regno di Re Guzz e Regina Piota. Seguirà la sfilata dei monarchi e della loro corte per le vie del “reame”, accompagnata dalle note festose della Reale Banda.

Alle 16,30 si torna in piazza Sangiorgio dove Re Guzz e Regina Piota consegneranno un premio a tutte le mascherine.

In serata, alle 20.30, la festa prosegue alla Sala Polivalente di via Colombo, dove la musica di DJ Ricky animerà la serata con un ballo in maschera. Ci sarà un punto ristoro e la premiazione dei tre costumi più belli (ingresso 5 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni.

In caso di maltempo, l’intera manifestazione di sabato si svolgerà comunque all’interno della Sala Polivalente.

Martedì 4 marzo si replica, con la sfilata a Lavena. Si parte alle 11 con l’accensione delle caldaie per mangiare in compagnia e alle 13,30 ci sarà il raduno di carri e maschere Hirschorn. Il corteo parte alle 14,30 e si conclude in piuazza Europa, dove si terrà la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città che come da tradizione chiude i festeggiamenti del Carnevale Tresiano.

Qui la locandina con i dettagli del programma

La festa di Carnevale avrà un prologo venerdì 28 febbraio in Biblioteca. Alle 16,30 si terrà un pomeriggio di letture di maschera con laboratorio creativo per i bambini dai 4 ai 9 anni. Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0332 523394 o via mail a biblioteca@comune.lavenapontetresa.va.it