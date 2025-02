A Laveno Mombello un bando per iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo

Il Comune di Laveno Mombello ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.comune.laveno.va.it) un avviso per la concessione di contributi destinati a eventi e manifestazioni culturali, turistiche e sportive organizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Alice Gomiero, Assessora alla Cultura, spiega che : “Questo primo avviso pubblico è un emozionante passo in avanti verso una programmazione inclusiva e omogenea di iniziative per la comunità. Un modo per raggiungere proposte nuove e un rinnovato stimolo per chi collabora con il Comune di Laveno Mombello da tempo. Crediamo profondamente che dare un indirizzo possa portare a grandi cambiamenti positivi nella coprogettazione di un calendario trasversale tra gli assessorati di riferimento.”

Possono presentare domanda di contributo associazioni, enti e altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, purché prive di scopo di lucro e le domande di contributo devono essere presentate entro il 12 marzo 2025.

L’Amministrazione comunale conferma il suo impegno per la promozione di un’offerta di qualità, variegata e coinvolgente per valorizzare le risorse culturali, turistiche e sportive che fanno di Laveno Mombello un punto di riferimento per tutto il territorio del Medio Verbano: l’ambizione è quella di attivare le risorse locali e di attrarre un pubblico di più ampio raggio grazie a iniziative costruite in partenariato fra i soggetti proponenti e il Comune, che ha stanziato un fondo complessivo di 45.000 euro per sostenere le iniziative selezionate da una apposita commissione interna.

Attraverso la sottoscrizione dei successivi Accordo di Partenariato, il Comune metterà a disposizione non solo le risorse finanziarie del fondo, ma anche quelle strumentali e logistiche per sostenere la realizzazione del programma di eventi che si svolgeranno fra il 21 marzo e il 30 settembre 2025.

Inoltre, in questo avviso è prevista una “premialità” per le iniziative che richiameranno il tema del “volo” e/ o che si svolgeranno durante il Mondiale di Deltaplano che avrà luogo dal 1 al 15 giugno 2025.

A questo proposito, l’Assessore allo Sport, Turismo e Terzo Settore Barbara Sonzogni, che a Giugno presiederà i Mondiali di Deltaplano Classe Sport, sottolinea che “La pubblicazione di questo bando rafforza il legame tra amministrazione e associazioni del territorio, riconoscendone il ruolo chiave nei servizi e nelle iniziative locali. Il partenariato offre un’opportunità concreta per sviluppare progetti innovativi e sostenibili, favorendo una collaborazione strutturata con l’ente pubblico. Siamo convinti che questa modalità potrà diventare strategica per il futuro delle associazioni, stimolando iniziative di qualità. Ci aspettiamo proposte di valore che arricchiscano il territorio e, grazie alla partecipazione attiva delle associazioni, nuove opportunità per cittadini e visitatori.”

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la compilazione della modulistica allegata all’Avviso, che prevede una scheda con l’anagrafica del soggetto proponente (MODELLO A) e la scheda di descrizione del progetto (MODELLO B). Il bando è già corredato dalle regole di rendicontazione e dal modello da utilizzare per presentare le spese sostenute (MODELLO C).

La modulistica è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Laveno Mombello e per agevolare i proponenti, l’Amministrazione ha deciso di organizzare il prossimo lunedì 24 febbraio alle ore 17.00 un “Question time”, ovvero un incontro online in cui porre domande e chiedere eventuali chiarimenti in fase di presentazione delle richieste di contributo. Per partecipare è sufficiente accedere a questo link

https://meet.goto.com/629616549.

Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Laveno Mombello.