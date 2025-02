A Laveno una settimana all’insegna della mobilità sostenibile

Due importanti appuntamenti animeranno Laveno Mombello, offrendo ai cittadini l’opportunità di approfondire il tema della transizione ecologica e sperimentare in prima persona i vantaggi della mobilità elettrica.

Il primo incontro “Mobilità Elettrica” si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare di Villa Frua. Durante la serata, insieme agli esperti di Ecoverso, gruppo di acquisto di auto elettriche e ibride, risponderemo in maniera chiara e semplice a tre delle domande più diffuse e sulle quali c’è più confusione:

Quanta autonomia hanno?

Quanto tempo serve per ricaricarle?

Quanto costa ricaricarle?

A seguire, sabato 22 febbraio la giornata dedicata alla mobilità elettrica si aprirà con l’inaugurazione alle ore 10.00 della colonnina di ricarica per barche elettriche allestita presso il pontile di transito dalla società AQUA superPower.

A partire dalle ore 10:30 e fino alle ore 12:00, in Piazza Italia, sarà possibile partecipare a un test drive di auto e barche elettriche, un’occasione unica per provare dal vivo le potenzialità della mobilità a emissioni zero. Quattro le auto elettriche a disposizione, guidate dai proprietari che tutti i giorni le usano per girare l’Italia e l’Europa:

Hyundai Kona Electric

MG4 Electric

Kia EV6

BYD Dolphin

L’iniziativa è organizzata dall’ONG CAST di Laveno Mombello ed è parte dell’azione ClimAttivi di BoscoClima, un progetto di Comunità Montana Valli del Verbano finanziato da Fondazione Cariplo, che dedica parte della propria strategia climatica alla partecipazione attiva.

Il progetto si propone di sensibilizzare il territorio sui temi della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico, attraverso incontri, esperienze pratiche e momenti di confronto con esperti e istituzioni.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma per il test drive è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite a questo link.