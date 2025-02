A Legnano il grande ritorno della Sagra del Risotto All You Can Eat

Il 21 – 22 – 23 febbraio la Street Food Parade, in collaborazione con la Contrada San Domenico, invita a un weekend di sapori autentici con il grande ritorno della Sagra del Risotto

Un evento speciale dedicato agli amanti della tradizione, con una formula irresistibile: Giro- Risotti ALL YOU CAN EAT a soli 20 euro

– Posti limitati – Solo servizio al tavolo!

– Evento al coperto e riscaldato!

IL MENU DEL GIRO-RISOTTI

Un viaggio nei sapori della tradizione con i migliori risotti:

– Risotto Zucca e Salsiccia

– Risotto ai Funghi

– Risotto Barolo e Castelmagno

– Risotto Zola, Pere e Noci

– DOLCE (non incluso nell’All You Can Eat)

– Tiramisù – 5 euro

I posti sono limitati e la prenotazione è super consigliata

PRENOTA QUI

– WhatsApp: 3495382384

– Anche Take Away

Come raggiungere la sagra

– In auto: facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Milano e dintorni.

– In treno: Stazione FS di Legnano, poi 10 minuti a piedi.

– Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del risotto!

Vi aspettiamo a Legnano per un weekend all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità