A Lonate Ceppino un’altra serata di grande musica con i Miami & The Groovers

La trepidante attesa per rivedere sul palco Miami & The Groovers ha generato, per il sempre più rinomato Black Inside, l’ennesimo sold-out di questa fortunata stagione concertistica.

La storica rockband riminese, giunta al suo ventesimo anno di carriera, ha sempre avuto una folta e affezionata schiera di fans, radicata nel territorio lombardo. Riportare nel Varesotto la loro contagiosa energia e la loro clamorosa capacità di coinvolgere il pubblico in epiche maratone live, è stato l’obiettivo principale che Paolo Zangara (direttore artistico del locale di Lonate Ceppino) e Fabio Baietti (curatore della rassegna B(l)ACK HOME, giunta alla sua seconda data) si sono prefissi.

Consapevoli che la risposta degli appassionati sarebbe stata, come nelle altre occasioni, di massiccia adesione.

“Dirty Roads”, uscito nel 2005, è stato un esordio ruspante e sincero, in bilico tra orgogliose influenze “springsteeniane” e bagliori di una via al rock sempre più “personale”.

Progetto che si realizza compiutamente con le due opere successive, (“Merry go round”, uscito nel 2008, e “Good things”, dato alle stampe nel 2012). Dischi che mischiano sapientemente “singalong songs” e composizioni in cui emerge prepotente la parte romantica della scrittura di Lorenzo “Miami” Semprini, da sempre motore instancabile del progetto M&TG.

“The Ghost King”, datato 2015, ha ribadito il loro status di alfieri del rock indipendente italico, forti di collaborazioni con grandi nomi della scena rock d’Oltreoceano (Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso e Jono Manson,tra i tanti) e di un’intensissima attività live in giro per lo Stivale e oltre i suoi confini (Inghilterra, Austria, Svezia).

Con una fortunata casualità, il giorno prima del party show di sabato 15, uscirà il nuovo singolo della band, intitolato “Love and Pain”. Un lavoro in studio premonitore di successive uscite di nuovi brani e, magari, di una nuova prova discografica sulla lunga distanza.

Sul palco del Black Inside, oltre al leader, ci saranno Beppe Ardito (chitarre elettriche, cori), Alessio Raffaelli (tastiere, fisarmonica), Marco Ferri (batteria, percussioni) e Francesco Pesaresi (basso).